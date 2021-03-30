Лучшие фотографии котиков, ради которых и был создан Интернет

В нашей подборке собраны самые смешные и умопомрачительные котики

Всемирная паутина полна красивыми и интересными фотографиями домашних животных. Но вот кошки занимают особое место среди них. Никто не пожалеет пару минут времени на просмотры милых котят. Котики привлекают внимание не только своих хозяев, но и других людей.

Интернет просто завален интересными подборками, где кошки позируют в самых необычных местах и положениях. Посмотрите и вы эти фотографии, поднимите себе настроение.

В нашей подборке собраны самые смешные и умопомрачительные котики, перед которыми не устоит никто. В сборнике всего 20 фотографий, которые помогают понять природу кошек.

Ранее «Скотч» сообщал, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал в суде показания против своего отца.

О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

«Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить», — поведал собеседник газеты

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