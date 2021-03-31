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    Украинская певица сравнила детские больницы с моргом

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    Украинская певица Злата Огневич - Украинская певица сравнила детские больницы с моргом
    Украинская певица Злата Огневич

    Артистка на днях наведалась к крестнице в больницу

    Украинская певица Злата Огневич поделилась эмоциями после похода в детскую больницу, в которую попала ее крестница.

    Артистка записала довольно эмоциональное сторис в своем Instagram, в котором призналась, что была шокирована состоянием больницы для детей. В какой именно больнице Злата была, она не стала говорить, аргументируя, что «таких больниц в Украине очень много».

    «Так получилось, что моя крестница по состоянию здоровья попала в больницу и я пришла ее навестить. Друзья, ну это просто ужас. Во-первых, вход как куда-то в морг, просто заходишь в преисподню. Во-вторых, для детей там нет ничего: ни картинок, ни мультиков, когда детям делают уколы. Никаких мягких игрушек в манипуляционной. Ничего вообще, чтобы хоть как-то отвлечь ребенка от боли», — отметила Огневич.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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    Теги: знаменитости дети певица шоу-бизнес Злата Огневич
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