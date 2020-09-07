17-летняя парикмахер-самоучка из Германии превращает волосы в произведения искусства (фото)



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17-летняя девушка покорила людей своими прическами

Кажется, люди научились превращать в шедевры все, что попадется им под руку — даже волосы. 17-летняя парикмахер из Германии по имени Милена создает прически, которые сложно назвать иначе как произведениями парикмахерского искусства. При этом девушка еще и самоучка, которая и без курсов и обучения у мастеров постигла тонкости плетения волос.

17-летняя девушка покорила людей своими прическами. Девушка по имени Милена живет в Германии. Здесь она создает разнообразные прически, которые поражают своими неожиданными дизайнами. Некоторые варианты причесок от девушки выглядят как небольшие шедевры.

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