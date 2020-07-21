Стало известно, с кем встречается героиня сериала «Бумажный дом» в реальной жизни



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Актриса Урсула Кабела instagram.com/ursulolita/

Актриса рассказала, с кем пережила локдаун

Известная испанская актриса Урсула Корберо, звезда самого популярного сериала Netflix «Бумажный дом», рассказала своим подписчикам в инстаграме, с кем провела самоизоляцию во время пандемии.

30-летняя актриса выложила снимки, сделанные во время локдауна, и подписала автора — испанского актера Чино Дарина.

Возлюбленному Урсулы 31, он тоже известный в Испании актер и сын другого культового актера, Рикардо Дарина. Одно из хобби Чино — фотография. В его инстаграме много кадров возлюбленной, сделанных не хуже, чем на профессиональных фотосессиях.

Актеры вместе уже больше года. Они не скрывают отношений, но и не афишируют их. После триумфального выхода сериала «Бумажный дом», где Урсула сыграла сексапильную Токио, на девушку в буквальном смысле обрушилась мировая слава. Предложения о новых картинах, рекламных контрактах, фотосессиях буквально разрывают актрису. Недавно девушка снялась для летнего кампейна францзуского бренда Jacquemus.

Но, кажется, слава не повлияла на отношения влюбленных, а только сделала их крепче, что довольно редко среди актерских пар, где профессиональное соперничество партнеров не редкость. Надеемся, Урсула и Чино достаточно мудры, чтобы сохранить свою любовь, и мы еще не раз увидим их вместе на ковровой дорожке.