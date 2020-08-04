Забавные фотофакты в пользу выражения «без кота и жизнь не та»



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«Я не кот! Я – спайдер-кот!», - комментируют фото пользователи сети

Перефразируя старую поговорку «не мала баба клопоту – купила порося!», нет в жизни интереса, событий или цели – надо срочно котенка в дом! А уж он, даром что маленький, найдет поводы устроить немалый переполох и дружескую потасовку! И вскоре вы привыкните и уже не сможете себе представить жизнь без кошки!

«Кажется, мой кот сломался», «Я не кот! Я – спайдер-кот!», «Кошка знает, что собака нервно реагирует на ее приближение. И троллит бедолагу», «Я знаю матан, а ты?», «Котик согревает хозяйку, а той снятся кошмары про удушение», «Раз девушка не сопротивляется, значит, всех все устраивает», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

Данные фотослужат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело

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