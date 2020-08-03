Занимательные макрофотографии, позволяющие увидеть привычные вещи неожиданно близко



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Собрали для вас занимательные макроснимки

Мир вокруг прекрасен и удивителен, но не все его чудеса может увидеть человеческий глаз. Наше зрение всё-таки не так совершенно, чтобы разглядеть самые мельчайшие подробности окружающих нас предметов. И тут на помощь приходит макрофотография: благодаря ей можно открыть совершенно неожиданные свойства самых обычных вещей.

Мы собрали для вас занимательные макроснимки, которые позволят рассмотреть знакомые объекты непривычно близко.

Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.