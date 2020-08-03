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    Курьез

    Занимательные макрофотографии, позволяющие увидеть привычные вещи неожиданно близко

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    Занимательные макрофотографии, позволяющие увидеть привычные вещи неожиданно близко

    Собрали для вас занимательные макроснимки

    Мир вокруг прекрасен и удивителен, но не все его чудеса может увидеть человеческий глаз. Наше зрение всё-таки не так совершенно, чтобы разглядеть самые мельчайшие подробности окружающих нас предметов. И тут на помощь приходит макрофотография: благодаря ей можно открыть совершенно неожиданные свойства самых обычных вещей.

    Мы собрали для вас занимательные макроснимки, которые позволят рассмотреть знакомые объекты непривычно близко.

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    на весь екран згорнути
    1. Крыло махаона
    2. Кончик шариковой ручки
    3. Глаз
    4. Мотылек
    5. Соль и перец
    6. Пчела в пыльце
    7. Горящая спичка
    Занимательные макрофотографии, позволяющие увидеть привычные вещи неожиданно близко
    Занимательные макрофотографии, позволяющие увидеть привычные вещи неожиданно близко
    Занимательные макрофотографии, позволяющие увидеть привычные вещи неожиданно близко
    Занимательные макрофотографии, позволяющие увидеть привычные вещи неожиданно близко
    Занимательные макрофотографии, позволяющие увидеть привычные вещи неожиданно близко
    Занимательные макрофотографии, позволяющие увидеть привычные вещи неожиданно близко
    Занимательные макрофотографии, позволяющие увидеть привычные вещи неожиданно близко
    Занимательные макрофотографии, позволяющие увидеть привычные вещи неожиданно близко
    Занимательные макрофотографии, позволяющие увидеть привычные вещи неожиданно близко
    Занимательные макрофотографии, позволяющие увидеть привычные вещи неожиданно близко

    Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.

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