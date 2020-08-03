Фото огромных котиков, которые одним только своим видом показывают, кто в доме хозяин



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«Не хочешь кормить кота? Он сам все возьмет!», - комментируют фото пользователи сети

Какой смысл заводить дома кота, если не кормить его досыта и еще чуть-чуть сверху? Тем более что эта пушистая скотинка очень даже не против и всячески инициирует процесс чревоугодия. Остается только не мешать, точнее, помогать и уже через считанные месяцы у вас будет кот-обормот, на зависть всем соседям! Это все, конечно, шутки.

Перекармливать своих домашних питомцев ни в коем случае нельзя. И далеко не все котики здесь хорошенько откормленные. Некоторые здоровенные просто от природы. Ну, кое-где ещё и ракурс удачный подыграл.

«Предметы рядом положены для сравнения масштабов», «Он большой и пушистый, а она – счастливая», «Большие коты и миниатюрные девушки очень хорошо смотрятся вместе!», «Сколько радости в этих глазах!», «Впрочем, кормить может и мужик, если его правильно выдрессировать!», «В такую голову много еды войдет, это точно!», «По-настоящему большого кота и на руки взять приятно!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.