Эксперимент: девушка отказалась от мытья волос на 15 дней. Что из этого вышло (фото)



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Журналистка не мыла волосы 2 недели и результат ее удивил

Как часто нужно мыть волосы? Кажется, на этот вопрос нет однозначного ответа, ведь все мы индивидуальны, и волосы у всех загрязняются с разной скоростью. Например, Джен Гланц, журналистка издания Insider, мыла волосы дважды в день. Люди выпучивали глаза, узнавая об этом, но девушке нравилось ощущение чистоты волос, которое уже через несколько часов начинало сходить на нет.

Карантин разрушил все планы и расписания и, сидя дома, Джен поняла, что может отказаться от своего привычного графика мытья. Она решила изменить свои привычки, отказалась от мытья волос на 2 недели и посмотрела, что из этого выйдет.

Журналистка не мыла волосы 2 недели и результат ее удивил.

Журналистка изучила мнение специалистов и узнала, что частое мытье истончает волосы и вымывает из них естественный жир, который в определенных количествах необходим. Волосы у Джен были тонкими, испорченными постоянными окрашиваниями. В общем, все это сложилось и подтолкнуло журналистку к отказу от мытья на 2 недели. Она рассказывает, что первые несколько дней дались ей довольно легко, она старалась лишний раз не трогать волосы, чтобы не жирнить их.

Джен начала задаваться вопросом, видят ли окружающие, что ее волосы уже не слишком чистые. Прикасаясь. она ощущала липкость, но друзья, с которыми она общалась в видеочате, не заметили загрязнения. Журналистка начала чаще их расчесывать (3-5 раз в день вместо одного), надеясь, что это поможет распределить жир с корней волос на кончики.

Джен уже не могла перестать трогать волосы, она постоянно чесала голову и ощущала, что начала появляться перхоть. Волосы казались одновременно и сухими и маслянистыми, особенно на затылке. А еще Джен поняла, что появился неприятный запах, она начала стесняться.

На второй неделе Джен чуть было не сдалась: ее волосы пахли испорченным сыром и ощущались так, будто они влажные. Кожа головы была слишком жирной и ощущения были довольно неприятными. К концу эксперимента волосы были настолько липкими и грязными, что журналистка пыталась убрать их под шляпу, но кончики были ужасно спутанными. Ну и, конечно же, запах.

На 15-й день Джен наконец-то добралась до ванны и потратила 15 минут, чтобы вымыть из волос весь жир. И результат оставил ее полностью довольной. Волосы журналистки стали особенно чистыми и густыми, а следующее мытье понадобилось только через 5 дней, хотя до эксперимента она мыла их два раза в сутки. Состояние волос улучшилось, а значит, что все было не зря.

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