Женщина спасла бездомную собаку, а потом узнала, что это совсем другое животное (фото)

Это и не пес, и не енот

Пользовательница социальной сети Twitter под ником @chibi_tori проживает в Японии. Во время прогулки она увидела бездомную собаку, которую просто не смогла оставить на произвол судьбы. Женщина решила забрать ее к себе домой. Щеночка она назвала Тану.

Со временем спасительница начала замечать, что Тану не очень похож на собаку… Замечаете кое-что странное? Да, этот «песик» больше похож на енота! Но все оказалось гораздо сложнее.

Это и не пес, и не енот. Хозяйка выяснила, что она подобрала с улицы японскую енотовидную собаку, тануки. Она даже может лазать по деревьям! Это животное настолько уникально, что помимо него только еще один зверь обладает похожими умениями — арктическая серая лиса.

Тануки широко известны в японском фольклоре. Там они успели прославиться как озорные, доверчивые и веселые зверьки.

Если вам кажется, что этому животному лучше жить на природе, то вы ошибаетесь. Герой этой истории действительно любит свой новый дом! Ах да, ходить к соседям в гости он тоже не забывает.

Если копнуть глубже, то следует отметить, что тануки не являются одомашненными животными, поэтому со временем могут возникнуть проблемы по поводу проживания Тану в доме с хозяйкой. Как и еноты, тануки могут грешить воровством у соседей, что тоже может стать определенной проблемой.

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