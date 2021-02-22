Эти бедолаги горько пожалели о решении сделать заказ в интернете. Курьезные фото

«Заказал наряд на праздник онлайн. Казалось, что может пойти не так»

«И зачем я только заказал эту вещь через интренет» — наверняка именно такие мысли появились у героев нашего материала сразу после распаковки.

Однако вряд ли они сильно удивились, ведь в соцсетях можно найти огромное количество фотографий, которые доказывают, что онлайн-шопинг — лотерея.

И никогда не знаешь, удастся тебе урвать шикарную вещь за копейки или остаться в дураках. У этих 13 человек получилось только последнее.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.