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    Эти бедолаги горько пожалели о решении сделать заказ в интернете. Курьезные фото

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    Эти бедолаги горько пожалели о решении сделать заказ в интернете. Курьезные фото

    «Заказал наряд на праздник онлайн. Казалось, что может пойти не так»

    «И зачем я только заказал эту вещь через интренет» — наверняка именно такие мысли появились у героев нашего материала сразу после распаковки.

    Однако вряд ли они сильно удивились, ведь в соцсетях можно найти огромное количество фотографий, которые доказывают, что онлайн-шопинг — лотерея.

    И никогда не знаешь, удастся тебе урвать шикарную вещь за копейки или остаться в дураках. У этих 13 человек получилось только последнее.

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    Эти бедолаги горько пожалели о решении сделать заказ в интернете. Курьезные фото
    Эти бедолаги горько пожалели о решении сделать заказ в интернете. Курьезные фото
    Эти бедолаги горько пожалели о решении сделать заказ в интернете. Курьезные фото
    Эти бедолаги горько пожалели о решении сделать заказ в интернете. Курьезные фото
    Эти бедолаги горько пожалели о решении сделать заказ в интернете. Курьезные фото
    Эти бедолаги горько пожалели о решении сделать заказ в интернете. Курьезные фото
    Эти бедолаги горько пожалели о решении сделать заказ в интернете. Курьезные фото
    Эти бедолаги горько пожалели о решении сделать заказ в интернете. Курьезные фото
    Эти бедолаги горько пожалели о решении сделать заказ в интернете. Курьезные фото
    Эти бедолаги горько пожалели о решении сделать заказ в интернете. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: шутки кот курьез
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