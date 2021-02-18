Курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам

«Переезжай в Техас, говорили они. Там будет тепло, говорили они», - комментируют фото пользователи сети

С конца прошлой недели во многих штатах США установились рекордно низкие температуры. Как сообщает Интерфакс, больше всего пострадал Техас, более 4,4 миллионов человек остались без электричества, есть погибшие.

Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

«Оставила воду открытой, чтобы трубы не замерзли. Не вышло», «Наверное, лучшая фотография Мопс, которую я когда-либо делала. Сегодня она наслаждалась техасским снегом!», «Моя мама из Техаса сделала невероятного осьминога из снега, чтобы привнести немного света в темные времена», «Переезжай в Техас, говорили они. Там будет тепло, говорили они», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал работы уличного художника, который превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты.

С его легкой руки обычный столбик может превратиться в ключ, а неприметный люк — в пиццу. И при этом художник остается анонимным. По интернету ходили слухи, что Тома даже ищет полиция, но за все время его творчества его так никто и не поймал!