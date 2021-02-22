Старая кошка взяла опеку над бездомным котиком как добрая бабушка. Трогательные фото

Котенок со всей любовью принял ее заботу и начал следовать за старой кошкой везде как за своей мамой

Этот крошечный котенок был найден брошенным в переулке, но когда он попал в приемную семью, старая кошка как бабушка взяла над ним опеку. Она смогла подарить ему всю ту родительскую заботу, которой он слишком рано лишился.

Котенку дали имя Пастилка (Pastille), она была найдена одиноко бродящей и громко мяукающей в старом переулке в Монреале (Канада) и на вид ей было не более трех недель. Женщина-прохожая услышала котячий писк и увидела крошечного котенка, который был весь в грязи и пыли.

Поблизости не было кошки-мамы, поэтому женщина взяла котенка с собой и передала ее в частный приют Chatons Orphelins Montréal. Там малыша осмотрели и выяснили, что он судя по всему уже несколько дней ходит брошенным, котенок был очень худым и неухоженным. В приюте котенка помыли и накормили.

«Она была очень голодная, когда мы дали ей бутылочку с молоком, она с неимоверной жадностью набросилась на нее и пила, громко чавкая».

Когда Пастилка пришла в себя и набрала вес до нормы, ей нашли временную приемную семью, в которой жила старая 16-летняя кошка очень похожего серо-белого окраса по кличке Марша. Они не просто кажутся похожими, но Пастилка выглядит словно мини-копия Марши.

Старые кошки обычно очень флегматичные, но Марша не такая. К ней и раньше приносили осиротевших котят и она всех их начинала считать своими малышами и она сразу же взяла Пастилку под свою «бабушкину» опеку. Она не могла кормить ее молоком, но она вылизывала и согревала ее.

Котенок со всей любовью принял ее заботу и начал следовать за старой кошкой везде как за своей мамой и спать только рядом с ней, зарываясь носиком в ее шерстку и мурлыкая. Пастилка копирует все ее движения и повторяет вслед за Маршей как надо умываться и зарывать лоток.

Сейчас Пастилке уже пять недель, она начала самостоятельно пить из миски. Еще через пару недель ей начнут подыскивать постоянную семью.

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