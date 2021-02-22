«Жертва пластики» с самыми большими губами в мире сделала гигантскую грудь (фото)

Болгарская студентка вставила себе импланты

Обладательница самых больших губ в мире, 22-летняя модель Андреа Иванова, считает себя живым воплощением куклы Барби. Она постоянно усовершенствует свою внешность. Ради того, чтобы быть привлекательной, жительница Софии часто обращается за помощью к пластическим хирургам и косметологам. Ей сделали более 20 инъекций гиалуроновой кислоты в губы. Кроме того, она подкорректировала изгибы своего тела.

Андреа стала обладательницей пышной груди. Иванова увеличила ее на четыре размера, до чашки «Е». Но этого ей показалась мало. Несмотря на двухнедельную тяжелую реабилитацию, студентка готова вновь лечь под нож.

Звезда соцсетей поделилась полученным результатом. «Уже чувствую себя прекрасно. Я решила увеличить свою грудь, потому что считаю, что для женщины важно быть женственной и красивой. В этом очень помогает пышный бюст!» — отметила Андреа.

Блогерша заявила, что эта операция – не последняя. Чтобы добиться идеала, ей потребуется как минимум еще одна. «Со временем я еще больше увеличу грудь. Я вставлю импланты еще большего размера. Так как в этот раз было ограничение на количество миллилитров. Но моя вторая операция будет чем-то фантастическим!» — заверила модель.

Андреа начала свое бьюти-перевоплощение в 2018 году. За это время она потратила на свою внешность десятки тысяч фунтов. Яркая внешность Ивановой вызывает бурную реакцию в соцсетях. Многие считают девушку красоткой, а другие просят ее остановиться в своем стремлении к совершенству.

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