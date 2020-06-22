Журнал Vogue раскритиковали за женские трусы во всю обложку
Автором снимка для французской версии журнала выступил южноафриканский фотограф Хенрик Пуриенн
Модное издание Vogue поместило на обложку фотографию женских трусов и вызвало критику читателей. Снимок появился в Instagram-аккаунте модного журнала.
На размещенном кадре крупным планом запечатлено загорелое тело американской модели Наташи Мэдсен (Natasja Madsen). Она попозировала в голубом белье бренда Louis Vuitton. «Дух свободы летнего сезона на одной из обложек июльского выпуска», — гласит подпись под публикацией, набравшей 20 тысяч лайков.
Автором снимка для французской версии журнала выступил южноафриканский фотограф Хенрик Пуриенн (Henrik Purienne).
Подписчики обругали издание за выбранную фотографию. «Тело белой женщины крупным планом — это и есть ваша идея "духа сезона"? Серьезно?», «Почему на обложке вместо чернокожей женщины поместили белую модель с искусственным загаром?», «Отписалась от журнала через три секунды после того, как увидела этот кадр», — комментировали они.