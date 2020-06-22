Журнал Vogue раскритиковали за женские трусы во всю обложку



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instagram.com/vogueparis/

Автором снимка для французской версии журнала выступил южноафриканский фотограф Хенрик Пуриенн

Модное издание Vogue поместило на обложку фотографию женских трусов и вызвало критику читателей. Снимок появился в Instagram-аккаунте модного журнала.

На размещенном кадре крупным планом запечатлено загорелое тело американской модели Наташи Мэдсен (Natasja Madsen). Она попозировала в голубом белье бренда Louis Vuitton. «Дух свободы летнего сезона на одной из обложек июльского выпуска», — гласит подпись под публикацией, набравшей 20 тысяч лайков.

Автором снимка для французской версии журнала выступил южноафриканский фотограф Хенрик Пуриенн (Henrik Purienne).

instagram.com/vogueparis/

Подписчики обругали издание за выбранную фотографию. «Тело белой женщины крупным планом — это и есть ваша идея "духа сезона"? Серьезно?», «Почему на обложке вместо чернокожей женщины поместили белую модель с искусственным загаром?», «Отписалась от журнала через три секунды после того, как увидела этот кадр», — комментировали они.