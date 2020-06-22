  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Журнал Vogue раскритиковали за женские трусы во всю обложку

    • Розсилка
    Журнал Vogue раскритиковали за женские трусы во всю обложку
    instagram.com/vogueparis/

    Автором снимка для французской версии журнала выступил южноафриканский фотограф Хенрик Пуриенн

    Модное издание Vogue поместило на обложку фотографию женских трусов и вызвало критику читателей. Снимок появился в Instagram-аккаунте модного журнала.

    На размещенном кадре крупным планом запечатлено загорелое тело американской модели Наташи Мэдсен (Natasja Madsen). Она попозировала в голубом белье бренда Louis Vuitton. «Дух свободы летнего сезона на одной из обложек июльского выпуска», — гласит подпись под публикацией, набравшей 20 тысяч лайков.

    Автором снимка для французской версии журнала выступил южноафриканский фотограф Хенрик Пуриенн (Henrik Purienne).

    104169397_707182976771938_1082491883980979735_n
    instagram.com/vogueparis/

    Подписчики обругали издание за выбранную фотографию. «Тело белой женщины крупным планом — это и есть ваша идея "духа сезона"? Серьезно?», «Почему на обложке вместо чернокожей женщины поместили белую модель с искусственным загаром?», «Отписалась от журнала через три секунды после того, как увидела этот кадр», — комментировали они.

     Читайте также: Что бывает, когда коты решили помочь хозяевам собирать пазлы (фото)

     

     

    фотография модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ