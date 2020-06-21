Девушка обнаружила у себя рак груди, пересматривая свадебные фото



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Мадлен Кирке-Смит из Новой Зеландии facebook.com/maddie.kyrkesmith

Внимательность спасла невесте жизнь

Мадлен Кирке-Смит из Новой Зеландии всегда будет благодарна своему свадебному фотографу. Девушка уверена, что он спас ее жизнь одним снимком.

Мадлен получила снимки с торжества, но вместо того, чтобы радоваться жизни и снова рассматривать памятные кадры, она впала в ужас. Девушка сразу же обратила внимание на большую шишку в области руки и предположила, что это может быть рак молочной железы.

Уже на следующий день новоиспеченная супруга поехала в клинику. Врачи подтвердили ее опасения. На самом деле этот комок Мадлен обнаружила у себя еще задолго до свадьбы, но тогда медики заверили ее, что никакой опасности нет. Образование росло, но девушка была спокойна.

Кирке-Смит вышла замуж в середине прошлого года, а теперь она проходит последнюю химиотерапию. В июле ей удалят молочные железы и установят грудной протез. Мадлен откровенно поделилась своей историей в Facebook, чтобы предостеречь других девушек от беззаботности, которая может обернуться трагедией.

facebook.com/maddie.kyrkesmith

Многие предполагают, что опухоли у молодых в области груди не злокачественные, но это не всегда оказывается верно. Мадлен выделила несколько пунктов, на которые следует обратить внимание. Она отметила, что у девушек опухоли двигаются и прощупываются иначе, чем у женщин старшего возраста.

«Маммограммы не дадут вам стопроцентно точного результата, потому ткань слишком плотная. Также не сработает и один ультразвук. Вам нужно сделать МРТ», - призвала Мадлен. Она подчеркнула, что следует настаивать и на проведении толстоигольной биопсии для получения максимально точного результата.