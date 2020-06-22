Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«А мне где спать?», - подписывают фото пользователи сети

Некоторые хозяева запрещают своим питомцам ложиться на кровать, другие же, наоборот, обожают, когда домашние любимцы спят с ними в обнимку. Однако, несмотря на протесты, животные всегда найдут способ забраться на теплое и мягкое местечко хозяев, если захотят.

Собрали для вас фотографии смешных и наглых питомцев, которые заняли спальные места своих людей и ни капельки об этом не жалеют.

«Я уехал из дома на пару недель в командировку. Вчера папа прислал мне это фото», «Моя собака решила украсть мое спальное место и парня в придачу», «Пес залез на мою кровать и сделал такое довольное лицо. Засранец», «Судя по всему, я сегодня буду спать на полу», - подписывают фото пользователи сети.