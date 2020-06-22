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    Жизнь

    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца

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    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца

    «А мне где спать?», - подписывают фото пользователи сети

    Некоторые хозяева запрещают своим питомцам ложиться на кровать, другие же, наоборот, обожают, когда домашние любимцы спят с ними в обнимку. Однако, несмотря на протесты, животные всегда найдут способ забраться на теплое и мягкое местечко хозяев, если захотят.

    Собрали для вас фотографии смешных и наглых питомцев, которые заняли спальные места своих людей и ни капельки об этом не жалеют.

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    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца
    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца
    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца
    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца
    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца
    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца
    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца
    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца
    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца
    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца
    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца
    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца
    Фото забавных питомцев, которые украли спальное место своих хозяев и наши сердца

    «Я уехал из дома на пару недель в командировку. Вчера папа прислал мне это фото», «Моя собака решила украсть мое спальное место и парня в придачу», «Пес залез на мою кровать и сделал такое довольное лицо. Засранец», «Судя по всему, я сегодня буду спать на полу», - подписывают фото пользователи сети.

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    фотография животные
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