Адвокаты Эмбер Херд ответили на обвинение со стороны Джонни Деппа



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Эмбер Херд и Джонни Депп kino-teatr.ru

На прошлой неделе Джонни Депп через суд потребовал от бывшей супруги компенсацию в размере 50 млн долларов за клевету и очернение его имени в СМИ

Официальные представители актрисы в интервью изданию People заявили, что обвинения звезды «Фантастических тварей» — лишь очередная попытка заставить Эмбер Херд молчать.

«Вся эта легкомысленная акция является одной из неоднократных попыток Джонни Деппа заткнуть Эмбер Херд. Но она не станет молчать. Действия мистера Деппа демонстрируют, что он всё ещё не может принять правду о своем оскорбительном поведении. Похоже, пока он одержим идеей самоуничтожения. Мы победим в этом беспочвенном судебном разбирательстве и прекратим гнусное преследование моего клиента со стороны мистера Деппа и его команды», — пообещал адвокат Херд Эрик М.Джордж.

В ответ на это сразу же последовало заявление от адвоката Джонни Деппа Адама Вальдмана: «Мы вовсе не намерены заставить мисс Херд молчать. Напротив, мы собираемся вызвать её в суд и потребовать доказательств от неё, её трёх друзей-пособников и Илона Маска. Мы с нетерпением ждём возможности продемонстрировать ошеломляющие видео- и фотоматериалы, а также свидетельские показания, которые мы поставим против попыток Эмбер Херд объяснить необъяснимое».

Джерело: popcornnews