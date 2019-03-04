Алое платье с эффектным декольте: Пэрис Хилтон поразила фанатов сексапильным луком
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Розсилка
38-летняя американская звезда и модель Пэрис Хилтон любит удивлять эффектными образами
Один из последних особо пришелся поклонникам по душе.
Наследница империи Hilton вдохновилась викингами и предстала в образе скандинавской богини. Пэрис надела алое платье с откровенным декольте и высоким разрезом на бедре. Наряд она дополнила металлическим корсетом и головной повязкой в виде ремешка. Судя платью и нарукавниках с пламенем, образ символизирует огонь. Впрочем, само фото действительно «горячее».
Поклонники пришли в восторг от смелого образа, а также от идеи Хилтон перевоплотиться в богиню.
«Пэрис, буквально жжешь», «Неподражаема», «Красота нереальная», — написали фолловеры в комментариях.
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На безымянно пальце Пэрис нельзя не заметить роскошное кольцо с огромным бриллиантом, которое подарил ей актер Крис Зилка. Напомним, что после того, как Пэрис и Крис разошлись, модель отказалась возвращать кольцо.
Джерело: graziamagazine.ru