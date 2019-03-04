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    Жизнь

    Алое платье с эффектным декольте: Пэрис Хилтон поразила фанатов сексапильным луком

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    Пэрис Хилтон - Алое платье с эффектным декольте: Пэрис Хилтон поразила фанатов сексапильным луком
    Пэрис Хилтон
    instagram.com/parishilton

    38-летняя американская звезда и модель Пэрис Хилтон любит удивлять эффектными образами

    Один из последних особо пришелся поклонникам по душе.

    Наследница империи Hilton вдохновилась викингами и предстала в образе скандинавской богини. Пэрис надела алое платье с откровенным декольте и высоким разрезом на бедре. Наряд она дополнила металлическим корсетом и головной повязкой в виде ремешка. Судя платью и нарукавниках с пламенем, образ символизирует огонь. Впрочем, само фото действительно «горячее».

    Поклонники пришли в восторг от смелого образа, а также от идеи Хилтон перевоплотиться в богиню.
    «Пэрис, буквально жжешь», «Неподражаема», «Красота нереальная», — написали фолловеры в комментариях.

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    Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

    На безымянно пальце Пэрис нельзя не заметить роскошное кольцо с огромным бриллиантом, которое подарил ей актер Крис Зилка. Напомним, что после того, как Пэрис и Крис разошлись, модель отказалась возвращать кольцо.

    Джерело: graziamagazine.ru

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