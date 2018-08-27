Меган Маркл и принц Гарри завели собаку



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Меган Маркл и принц Гарри

Все с нетерпением ждут, когда же Меган Маркл и принц Гарри обзаведутся потомками, но пара пока не спешит с детьми, а вот домашние животные — другое дело

На днях стало известно, что молодожены взяли из приюта собаку породы лабрадор. Правда кличку и пол питомца не разглашают.

Домашний питомец будет жить с королевской парой в их коттедже на территории Кенсингтонского дворца. А вот погулять на просторе любимцу герцога и герцогини Сассекской предстоит, когда пара отправится в свою резиденцию в Котсуолдс.

Новоиспеченный четвероногий друг составит компанию другому питомцу Меган, биглю по кличке Гай. У супруги принца Гарри было несколько собак, но с собой в Лондон она смогла взять лишь одного, потому как пес Богарт слишком стар для переезда, и его решено было оставить в Торонто. К слову, Елизавета II, как и Меган, обожает собак. У королевы большая любовь к корги, с которыми она не расставалась целых 85 лет! К сожалению, в апреле этого года умер ее последний корги — 14-летний Уиллоу. Правда сейчас у Елизаветы II остались два дорги и корги, которого она приютила после смерти предыдущего хозяина.

Джерело: graziamagazine.ru