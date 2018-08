Стало известно, когда закончится отпуск Меган Маркл и принца Гарри

4 сентября Гарри и Меган станут почетными гостями ежегодной церемонии вручения наград Well Child Awards одноименного фонда, в роли покровителя которого герцог Сассекский выступает уже много лет. А 6 сентября герцогская чета посетит гала-концерт 100 Days to Peace, проводимого фондами Help for Heroes, Combat Stress и Heads Together.

Также осенью закончится декретный отпуск Кейт Миддлтон - СМИ предполагают, что она вернется к своим обязанностям в сентябре или октябре, но официальной информации от Кенсингтонского дворца пока нет.