Стало известно, когда закончится отпуск Меган Маркл и принца Гарри
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Меган Маркл и принц Гарри
Пока отец Меган Маркл готовит к выпуску мужскую коллекцию одежды, сама герцогиня Сассекская наслаждается последними деньками отпуска
По данным итальянских СМИ, недавно она с принцем Гарри побывала в гостях у Джорджа и Амаль Клуни в их особняке на озере Комо, Италия, а до этого они отдыхали в замке Балморал вместе с королевой Елизаветой и принцем Филиппом. Уже на следующей неделе, 29 августа, пара посетит первое в новом сезоне обязательство - показ мюзикла Hamilton West End в Victoria Palace Theatre, проводимого в поддержку фонда Sentebale, патронами которого Гарри и Меган являются.
Джерело: Hello!