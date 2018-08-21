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    Жизнь

    Стало известно, когда закончится отпуск Меган Маркл и принца Гарри

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    Меган Маркл и принц Гарри - Стало известно, когда закончится отпуск Меган Маркл и принца Гарри
    Меган Маркл и принц Гарри

    Пока отец Меган Маркл готовит к выпуску мужскую коллекцию одежды, сама герцогиня Сассекская наслаждается последними деньками отпуска

    По данным итальянских СМИ, недавно она с принцем Гарри побывала в гостях у Джорджа и Амаль Клуни в их особняке на озере Комо, Италия, а до этого они отдыхали в замке Балморал вместе с королевой Елизаветой и принцем Филиппом. Уже на следующей неделе, 29 августа, пара посетит первое в новом сезоне обязательство - показ мюзикла Hamilton West End в Victoria Palace Theatre, проводимого в поддержку фонда Sentebale, патронами которого Гарри и Меган являются.

    4 сентября Гарри и Меган станут почетными гостями ежегодной церемонии вручения наград Well Child Awards одноименного фонда, в роли покровителя которого герцог Сассекский выступает уже много лет. А 6 сентября герцогская чета посетит гала-концерт 100 Days to Peace, проводимого фондами Help for Heroes, Combat Stress и Heads Together.

    Также осенью закончится декретный отпуск Кейт Миддлтон - СМИ предполагают, что она вернется к своим обязанностям в сентябре или октябре, но официальной информации от Кенсингтонского дворца пока нет.

    Джерело: Hello!

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