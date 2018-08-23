Меган Маркл рассказала, почему всегда отлично выходит на фото: Этому меня научил отец



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Меган Маркл

На днях зарубежное издание The Sun опубликовала одно из интервью Меган Маркл, в котором она рассказала, как ей удается отлично получаться на фото

Оказывается, это заслуга ее отца Томаса Маркла, который работал оператором-постановщиком! Герцогиня Сассекская призналась, что многому обязана ему, в том числе и умению позировать на камеру:

«Он учил меня быть благодарной, всегда приезжать заблаговременно, пить коктейль Arnold Palmer, находить самый лучший свет, когда меня снимают и еще множеству вещей».

Она также добавила, что в начале карьеры отец ей очень помогал. Томас верил в дочь, даже когда она сама хотела опустить руки:

«Он заправлял мою машину, пока я бегала по кастингам, чтобы стать актрисой и верил в мою мечту».

К сожалению, сейчас у Меган с отцом окончательно испортились отношения из-за его скандального поведения.

Джерело: graziamagazine.ru