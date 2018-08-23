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    Жизнь

    Меган Маркл рассказала, почему всегда отлично выходит на фото: Этому меня научил отец

    • Розсилка
    Меган Маркл - Меган Маркл рассказала, почему всегда отлично выходит на фото: Этому меня научил отец
    Меган Маркл

    На днях зарубежное издание The Sun опубликовала одно из интервью Меган Маркл, в котором она рассказала, как ей удается отлично получаться на фото

    Оказывается, это заслуга ее отца Томаса Маркла, который работал оператором-постановщиком! Герцогиня Сассекская призналась, что многому обязана ему, в том числе и умению позировать на камеру:

    «Он учил меня быть благодарной, всегда приезжать заблаговременно, пить коктейль Arnold Palmer, находить самый лучший свет, когда меня снимают и еще множеству вещей».

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    Меган Маркл рассказала, почему всегда отлично выходит на фото: Этому меня научил отец
    Меган Маркл рассказала, почему всегда отлично выходит на фото: Этому меня научил отец
    Меган Маркл рассказала, почему всегда отлично выходит на фото: Этому меня научил отец
    Меган Маркл рассказала, почему всегда отлично выходит на фото: Этому меня научил отец
    Меган Маркл рассказала, почему всегда отлично выходит на фото: Этому меня научил отец
    Меган Маркл рассказала, почему всегда отлично выходит на фото: Этому меня научил отец
    Меган Маркл рассказала, почему всегда отлично выходит на фото: Этому меня научил отец
    Меган Маркл рассказала, почему всегда отлично выходит на фото: Этому меня научил отец
    Меган Маркл рассказала, почему всегда отлично выходит на фото: Этому меня научил отец
    Меган Маркл рассказала, почему всегда отлично выходит на фото: Этому меня научил отец

    Она также добавила, что в начале карьеры отец ей очень помогал. Томас верил в дочь, даже когда она сама хотела опустить руки: 

    «Он заправлял мою машину, пока я бегала по кастингам, чтобы стать актрисой и верил в мою мечту».

    К сожалению, сейчас у Меган с отцом окончательно испортились отношения из-за его скандального поведения.

    Джерело: graziamagazine.ru

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