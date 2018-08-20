Отец Меган Маркл считает, что королевская семья должна быть более открытой



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Томас и Меган Маркл

Неделю назад Томас Маркл поклялся, что больше не будет связываться с прессой и давать интервью

Но от громкой славы, пусть и дурной, отказаться не так уж и просто. И отец герцогини Сассекской, много лет проработавший на телевидении, знает это, как никто другой. В своем новом заявлении Томас решил поделиться с королевской семьей своим большим опытом и рассказать, как им стоит себя вести, чтобы стать ближе к народу.

Главная ошибка британских монархов, считает Томас Маркл, в их закрытости.

«Они похожи на последователей культа саентологии или Степфордских жен. Когда они слышат, как кто-то что-то про них говорит, они просто запирают двери, опускают занавески и затыкают уши, чтобы ничего не слышать. А они должны говорить!» - сказал Томас Маркл в интервью The Sun, подчеркнув, что королевской семье пора стать более современной и открытой для критики.

Публичная беседа мистера Маркла с Кенсингтонским дворцом, впрочем, пока носит односторонний характер. Члены королевской семьи по-прежнему хранят молчание на любые выпады родственника герцогини Сассекской. Ответное слово на этот раз решил взять бывший телохранитель принцессы Дианы отставной инспектор столичной полиции Кен Уорф.

В интервью Yahoo News он заявил, что принц Гарри несет полную ответственность за фиаско Томаса Маркла.

«Томас Маркл не такой уж и странный парень. Он сам прошел через мельницу и знает, что такое вторжение прессы. Он знает, как от них спрятаться, но не делает этого. Потому что никто за ним не присматривает, а репортеры испытывают его деньгами. Гарри был в силах что-то с этим поделать. Возможно, он даже просил об этом дворцовых чиновников, но настоять на своем не мог. Иначе всего бы этого не произошло», - приводит слова Кена Уорфа издание.

Отставной инспектор столичной полиции добавил, что, несмотря на постоянные публичные заявления Томаса Маркла в адрес Кенсингтонского дворца, к отцу герцогини Сассекской испытывает симпатию:

«Я не думаю, что стоит отвергать его только потому, что он наделал столько ошибок и вел себя как огр. Его поведение - это результат плохих советов или полного отсутствия советов как таковых».

Джерело: Hello!