  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Победитель шоу «МастерШеф. Профессионалы» Павел Серветник женился

    • Розсилка
    Победитель шоу «МастерШеф. Профессионалы» Павел Серветник женился

    В сети появились первые свадебные снимки

    Совсем недавно, победитель кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы» сделал своей девушке предложение руки и сердца. А на днях, поклонники кулинарного таланта Павла нашли в сети снимки со свадьбы.

    На своих страницах в соцсетях пара поделилась несколькими фотографиями со дня рождения новой ячейки общества.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Победитель шоу «МастерШеф. Профессионалы» Павел Серветник женился
    Победитель шоу «МастерШеф. Профессионалы» Павел Серветник женился
    Победитель шоу «МастерШеф. Профессионалы» Павел Серветник женился
    Победитель шоу «МастерШеф. Профессионалы» Павел Серветник женился
    Победитель шоу «МастерШеф. Профессионалы» Павел Серветник женился

    Стоит отметить, что Павел Серветник не очень активно ведет свою страницу в соцсети, не делится личными фотографиями, поэтому вряд ли поклонникам стоит ожидать невероятного количества свадебных снимков.



    Читайте також
    Мастер Шеф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ