Победитель шоу «МастерШеф. Профессионалы» Павел Серветник женился



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В сети появились первые свадебные снимки

Совсем недавно, победитель кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы» сделал своей девушке предложение руки и сердца. А на днях, поклонники кулинарного таланта Павла нашли в сети снимки со свадьбы.

На своих страницах в соцсетях пара поделилась несколькими фотографиями со дня рождения новой ячейки общества.

Стоит отметить, что Павел Серветник не очень активно ведет свою страницу в соцсети, не делится личными фотографиями, поэтому вряд ли поклонникам стоит ожидать невероятного количества свадебных снимков.



