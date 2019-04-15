Звездные секреты: судья шоу «МастерШеф. Профессионалы» поделилась фирменным рецептом пасхального кулича



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Елизавета Глинская

До Пасхи осталось совсем немного времени и украинские хозяюшки уже начали подготовку к празднику

Многие украинки будут печь пасхальные куличи по старинным семейным рецептам, которые достались от прабабушек. Но есть и такие, кто готов экспериментировать и уже вовсю «гуглит» новые рецептуры.

Судья популярного кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Елизавета Глинская поделилась фирменным рецептом пасхального кулича. По этому рецепту кулич получается очень нежным и воздушным. А швейцарская меренга гладко ложится на верхушку и не осыпается при разрезании.

Кроме этого, Елизавета Глинская советует украинским хозяюшкам хранить пасхальный кулич в зип-пакете, что бы сохранить свежесть на долгое время.

Ну а сам рецепт пасхального кулича Scotсh публикует прямо сейчас.

Для приготовления пасхального кулича вам понадобится :

500 гр муки

140 гр сахара

24 гр свежих дрожжей (6 г сухих дрожжей)

10 гр соли

300 гр яица (7 шт)

80 мл молока

250 гр сливочного масла (82%)- холодные кубики

По словам Елизаветы Глинской, молоко необходимо перемешать с дрожжами, добавить яйца. Затем муку соль и сахар. Вмешать кубики сливочного масла. Вымешивать тесто на протяжении 10-15 минут, до однородности. Можно воспользоваться кухонным комбайном. Накрыть тесто полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место, без сквозняков, для первого подхода, на 1,5 часа. Затем тесто обмять (осадить). Обернуть пищевой пленкой емкость с тестом и убрать на 10-12 часов в холодильник, для второго подъема.

После того, как тесто достали из холодильника необходимо в него вмешать изюм и клюкву.

«Формуем тесто и закладываем в форму на 1/3. Форму можно предварительно промазать сливочным маслом и присыпать мукой. Перед тем как выпекать в духовке, тесто следует убрать для третьего подхода в теплое место на 2 часа. Выпекаем при температуре 160-160 градусов. От 25-40 минут. В зависимости от размера формы», - добавила Глинская.

Также Елизавета рассказала, как правильно сделать сироп и глазурь. Для него вам понадобится:

150 мл воды

150 г сахара

200 гр изюма

100 г сушеной клюквы

«Сварить сироп. Вода и сахар в сотейник, довести до кипения. Охладить. Залить изюм и клюкву на ночь. Перед использованием процедить», - рассказала Глинская.

Для приготовления глазури вам понадобится:

120 г белка (4 шт)

240 г сахара

«Соединяем сахар и белок в миске. Ставим на паровую баню. Прогреваем, помешивая венчиком, до растворения сахара. Взбиваем миксером до мягких пиков. Опускаем кулич в глазурь. Готово!», - добавила Елизавета.

Фото: Телеканал Стб.