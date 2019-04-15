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    Жизнь

    Звездные секреты: судья шоу «МастерШеф. Профессионалы» поделилась фирменным рецептом пасхального кулича

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    Елизавета Глинская - Звездные секреты: судья шоу «МастерШеф. Профессионалы» поделилась фирменным рецептом пасхального кулича
    Елизавета Глинская

    До Пасхи осталось совсем немного времени и украинские хозяюшки уже начали подготовку к празднику

    Многие украинки будут печь пасхальные куличи по старинным семейным рецептам, которые достались от прабабушек. Но есть и такие, кто готов экспериментировать и уже вовсю «гуглит» новые рецептуры.

    Судья популярного кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Елизавета Глинская поделилась фирменным рецептом пасхального кулича. По этому рецепту кулич получается очень нежным и воздушным. А швейцарская меренга гладко ложится на верхушку и не осыпается при разрезании.

    Кроме этого, Елизавета Глинская советует украинским хозяюшкам хранить пасхальный кулич в зип-пакете, что бы сохранить свежесть на долгое время.

    Ну а сам рецепт пасхального кулича Scotсh публикует прямо сейчас.

    Для приготовления пасхального кулича вам понадобится :

    • 500 гр муки
    • 140 гр сахара
    • 24 гр свежих дрожжей (6 г сухих дрожжей)
    • 10 гр соли
    • 300 гр яица (7 шт)
    • 80 мл молока
    • 250 гр сливочного масла (82%)- холодные кубики

    По словам Елизаветы Глинской, молоко необходимо перемешать с дрожжами, добавить яйца. Затем муку соль и сахар. Вмешать кубики сливочного масла. Вымешивать тесто на протяжении 10-15 минут,  до однородности. Можно воспользоваться кухонным комбайном.  Накрыть тесто полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место, без сквозняков, для первого подхода, на 1,5 часа. Затем тесто обмять (осадить). Обернуть пищевой пленкой емкость с тестом и убрать на 10-12 часов в холодильник, для второго подъема.

    После того, как тесто достали из холодильника необходимо в него вмешать изюм и клюкву.  

    «Формуем тесто и закладываем в форму на 1/3. Форму можно предварительно промазать сливочным маслом и присыпать мукой. Перед тем как выпекать в духовке, тесто следует убрать для третьего подхода в теплое место на 2 часа. Выпекаем при температуре 160-160 градусов. От 25-40 минут. В зависимости от размера формы», - добавила Глинская.

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    Звездные секреты: судья шоу «МастерШеф. Профессионалы» поделилась фирменным рецептом пасхального кулича
    Звездные секреты: судья шоу «МастерШеф. Профессионалы» поделилась фирменным рецептом пасхального кулича
    Звездные секреты: судья шоу «МастерШеф. Профессионалы» поделилась фирменным рецептом пасхального кулича
    Звездные секреты: судья шоу «МастерШеф. Профессионалы» поделилась фирменным рецептом пасхального кулича
    Звездные секреты: судья шоу «МастерШеф. Профессионалы» поделилась фирменным рецептом пасхального кулича
    Звездные секреты: судья шоу «МастерШеф. Профессионалы» поделилась фирменным рецептом пасхального кулича
    Звездные секреты: судья шоу «МастерШеф. Профессионалы» поделилась фирменным рецептом пасхального кулича

    Также Елизавета рассказала, как правильно сделать сироп и глазурь. Для него вам понадобится:

    • 150 мл воды
    • 150 г сахара
    • 200 гр изюма
    • 100 г сушеной клюквы 

    «Сварить сироп. Вода и сахар в сотейник, довести до кипения. Охладить. Залить изюм и клюкву на ночь. Перед использованием процедить», - рассказала Глинская.

    Для приготовления глазури вам понадобится:

    • 120 г белка (4 шт)
    • 240 г сахара

     «Соединяем сахар и белок в миске. Ставим на паровую баню. Прогреваем, помешивая венчиком, до растворения сахара. Взбиваем миксером до мягких пиков. Опускаем кулич в глазурь. Готово!», - добавила Елизавета.

    Фото: Телеканал Стб.

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