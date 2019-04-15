Звездные секреты: судья шоу «МастерШеф. Профессионалы» поделилась фирменным рецептом пасхального кулича
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До Пасхи осталось совсем немного времени и украинские хозяюшки уже начали подготовку к празднику
Многие украинки будут печь пасхальные куличи по старинным семейным рецептам, которые достались от прабабушек. Но есть и такие, кто готов экспериментировать и уже вовсю «гуглит» новые рецептуры.
Судья популярного кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Елизавета Глинская поделилась фирменным рецептом пасхального кулича. По этому рецепту кулич получается очень нежным и воздушным. А швейцарская меренга гладко ложится на верхушку и не осыпается при разрезании.
Кроме этого, Елизавета Глинская советует украинским хозяюшкам хранить пасхальный кулич в зип-пакете, что бы сохранить свежесть на долгое время.
Ну а сам рецепт пасхального кулича Scotсh публикует прямо сейчас.
Для приготовления пасхального кулича вам понадобится :
- 500 гр муки
- 140 гр сахара
- 24 гр свежих дрожжей (6 г сухих дрожжей)
- 10 гр соли
- 300 гр яица (7 шт)
- 80 мл молока
- 250 гр сливочного масла (82%)- холодные кубики
По словам Елизаветы Глинской, молоко необходимо перемешать с дрожжами, добавить яйца. Затем муку соль и сахар. Вмешать кубики сливочного масла. Вымешивать тесто на протяжении 10-15 минут, до однородности. Можно воспользоваться кухонным комбайном. Накрыть тесто полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место, без сквозняков, для первого подхода, на 1,5 часа. Затем тесто обмять (осадить). Обернуть пищевой пленкой емкость с тестом и убрать на 10-12 часов в холодильник, для второго подъема.
После того, как тесто достали из холодильника необходимо в него вмешать изюм и клюкву.
«Формуем тесто и закладываем в форму на 1/3. Форму можно предварительно промазать сливочным маслом и присыпать мукой. Перед тем как выпекать в духовке, тесто следует убрать для третьего подхода в теплое место на 2 часа. Выпекаем при температуре 160-160 градусов. От 25-40 минут. В зависимости от размера формы», - добавила Глинская.
Также Елизавета рассказала, как правильно сделать сироп и глазурь. Для него вам понадобится:
- 150 мл воды
- 150 г сахара
- 200 гр изюма
- 100 г сушеной клюквы
«Сварить сироп. Вода и сахар в сотейник, довести до кипения. Охладить. Залить изюм и клюкву на ночь. Перед использованием процедить», - рассказала Глинская.
Для приготовления глазури вам понадобится:
- 120 г белка (4 шт)
- 240 г сахара
«Соединяем сахар и белок в миске. Ставим на паровую баню. Прогреваем, помешивая венчиком, до растворения сахара. Взбиваем миксером до мягких пиков. Опускаем кулич в глазурь. Готово!», - добавила Елизавета.
Фото: Телеканал Стб.