Татьяна Литвинова больше не появится в проекте «МастерШеф»



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Татьяна Литвинова

Телеведущая будет развивать собственные проекты

Очаровательная судья «МастерШеф» Татьяна Литвинова покидает кулинарный проект. После шестилетнего сотрудничества и миллиона часов проведенных на съемочной площадке Литвинова решила заняться собственными проектами.

«Благодарю всех причастных к моему профессиональному росту на этом непростом и очень интересном пути: любимые команды и коллеги, сотни участников проектов Стб, миллионы зрителей (и не только на территории Украины), с которыми мы сроднились и стали настоящими друзьями. 280 дней в году или 3360 съемочных часов, плюс 5040 часов в дороге в павильоны – и так 6 лет подряд. Это время моей жизни, которое было проведено вдохновенно и с энтузиазмом! Теперь у меня появилось много времени для создания собственных проектов - это прекрасные идеи, стремящиеся наружу и требующие реализации. Я вынашивала их долго и вдохновенно», - прокомментировала Татьяна свои дальнейшие планы.

Стоит отметить, что Татьяна Литвинова начинала свою карьеру как кулинарный эксперт в проекте «Все буде добре». Далее были «Все буде смачно» и судейство в шоу «МастерШеф» (3-8 сезоны), «МастерШеф. Дети» (1-2 сезоны) и «МастерШеф. Кулинарный выпускной».