У Зеленського аналізи брав актор з серіалу «Свати» та учасник кулінарного шоу



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На сайті кулінарного шоу Кірякулова називають «доктором з тонкою душевною організацією»

Кірякулов брав участь у кулінарному шоу «Мастер шеф», знімався у телесеріалі «Свати» та на даний час працює масажистом у клініці «Євролаб»

У кандидата в президенти Володимира Зеленського аналіз крові брав масажист кліники «Євролаб» Владислав Кірякулов, який був учасником кулінарного шоу «Мастер шеф» та знімався у серіалі «Свати». Про це йдеться в ефірі «Прямий».

Відомо, що Кірякулов брав участь у кулінарному шоу «Мастер шеф», знімався у телесеріалі «Свати» та на даний час працює масажистом у клініці «Євролаб». Інформація про нього розміщена на офіційному сайті клініки.

На сайті кулінарного шоу його називають «доктором з тонкою душевною організацією». Також йдеться про те, що він робить масажі і виготовляє ортопедичні устілки.

Як актор «доктор» Кірякулов знімався у картинах «Україна, гудбай», «Свати-5» та інші.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, здав медичні аналізи на НСК «Олімпійський», дослідження за якими будуть проводитись чотирма медустановами Києва – дві приватні «Борис» та «Медіком» і дві комунальні лікарня швидкої меддопомоги та наркологічна лікарня міста.

У той же час кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи тільки приватній клініці Eurolab. Варто зазначити, що обрану Зеленським клініку контролюють росіяни.

На запитання Зеленського, коли буде готовий результат, лікар відповів, що «через три дні».

Як відомо, вже були повідомлені попередні результати аналізу Порошенка. Головний лікар київської міської клінічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий заявив, що жодної психоактивної речовини в організмі Порошенка знайдено не було. Він додав, що більш ґрунтовні результати будуть через дві години.