12-летний школьник устроил вечеринку в туалете католического колледжа

Мальчику просто было скучно на обеденных перерывах

В английском графстве Большой Манчестер 12-летний школьник Кэл Белл организовал в туалете католического колледжа, где он учится, рейв-вечеринку. Об этом сообщает Dazed.

Приглашения юный британец разослал своим одноклассникам с помощью Snapchat. Вечеринка состоялась 11 декабря во время обеденного перерыва. Гостей мероприятия ждали бесплатные шоколадки и газировка, Кэл даже принес диджейское оборудование и лампы.

Однако вечеринка продолжалась лишь полчаса, поскольку узнавшие о ней учителя свернули мероприятие. У Кэла же они изъяли колонки и лампы.

Just had a call from Caels school He had organised a rave in the boys toilets at dinner time invited all the boys from... Опубліковано Louise Bell Пʼятниця, 11 грудня 2020 р.

Родители школьника не стали ругать его и поделились этой историей в фейсбуке. Ребенок рассказал им, что решил устроить рейв, потому что в школе скучно и в обеденный перерыв ребятам нечем заняться.

«Мы просто гордимся тем, что наш сын вызвал улыбку у стольких людей после такого тяжелого года. Если ты не умеешь смеяться, значит что-то не так», — говорит мама мальчика.

Теперь Кэл стал звездой интернета, новость о его рейве в школьном туалете стала вирусной. Неравнодушные даже запустили сбор средств на профессиональное диджейское оборудование для него.

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