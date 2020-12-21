Невероятные преображения людей, которых почти не узнать на фото «после»

«В 24 года я выгляжу круче и моложе, чем в свои 14 лет»

Почти у каждого человека был период в детстве или подростковом возрасте, когда казалось, что красивая внешность — это что-то недостижимое.

Однако «прекрасные лебеди», в которых с годами превратились «гадкие утята», — лучшая иллюстрация, что время вкупе с работой над собой способны творить чудеса.

Мы собрали для вас снимки людей, которых почти не узнать на фото «после».

Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube.