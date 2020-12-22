Смешные фото наглых кошек, которые не смогли устоять перед елкой

Судя по выражению мордахи, домашние любимцы даже не сожалеет о содеянном

Существует теория, что кошки считают новогодние деревья своими смертельными врагами. Они появляются на территории пушистых раз в год и требуют немедленного уничтожения. Ну а как еще объяснить поведение многих питомцев, которые ставят своей главной задачей свалить елку, испортив хозяевам праздник?

Мы собрали для вас снимки котиков, которые не смогли устоять перед главным символом Нового года (а на некоторых кадрах и елка не смогла устоять).

Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube.