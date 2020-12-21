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    Курьез

    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести

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    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести

    Подборка фото животных, которым не ведомо чувство стыда

    Всем известно, что коты отличаются своенравными поведением, и что они не домашние питомцы, а короли квартиры, которым людишки должны прислуживать. Но иногда их наглость переходит все мыслимые и немыслимые границы!

    Мы собрали для вас фотографии усатых хулиганов, которые потеряли последние остатки стыда и совсем забыли, что такое совесть.

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    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести
    Курьезные фото котов, которые совсем обнаглели и потеряли остатки совести

    «Джонни с гордостью смотрит на проделанную работу», «Когда застаешь кота врасплох и понимаешь, что он готовит покушение», «Как убить ваши растения, шаг 1: заведите кота», «Оставили его без присмотра на 10 секунд и…», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: шутки кот курьез
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