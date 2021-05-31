  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    15 килограммов за четыре месяца. Мужчина назвал эффективный способ похудеть

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    15 килограммов за четыре месяца. Мужчина назвал эффективный способ похудеть

    Индиец твердо решил похудеть и, чтобы не сдаться, поспорил об этом с другом

    Предприниматель из Индии сбросил 15 килограммов за четыре месяца. Своим способом похудения он поделился с изданием The Times of India.

    24-летний Хардик Котари (Hardik Kothari) рассказал, что поправился до 95 килограммов во время учебы и локдауна: он много сидел над книгами и мало двигался. Чтобы подбодрить себя во время зубрежки конспектов, индиец ел. Когда карантинные меры начали потихоньку снимать, Котари обнаружил, что очень потолстел, и расстроился.

    Индиец твердо решил похудеть и, чтобы не сдаться, поспорил об этом с другом. Он не обращался к диетологам, однако придерживался трех основных принципов: отказался от сладкого, ограничил себя в жирной пище и регулярно устраивал себе дни, в которые мог есть все.

    screenshot_43_06

    На завтрак Котари съедал восемь миндальных орехов, обедал овощным рагу или кердом, аналогом творога, с тремя цельнозерновыми лепешками, а на ужин снова ел цельнозерновые лепешки с супом-пюре из бобов. В качестве перекуса худеющий предпочитал орехи, семечки и фрукты. Раз в неделю он позволял себе столовую ложку топленого шоколада.

    Поначалу предприниматель каждый день ходил пешком по девять километров. Когда Котари окреп, он нашел в интернете 30-дневный курс ежедневных тренировок и начал следовать ему. Перед занятиями спортом он пил стакан теплой воды с зирой и лимоном, а после ел вареный черный нут и выпивал кофе без сахара.

    Главными секретами похудения индиец считает строгое соблюдение режима и домашнюю еду. Он взвешивается раз в неделю, что позволяет ему отслеживать результаты, но при этом не сильно нервничать из-за скачков веса. Котари очень рад, что теперь может носить все, что ему хочется, и планирует поддерживать себя в форме дальше.

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

    Читайте также: Будто угодил в очень неловкую ситуацию. Дизайнеры создали джинсы для самых смелых
    Теги: еда питание
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    15 килограммов за четыре месяца. Мужчина назвал эффективный способ похудеть