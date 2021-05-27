Девушка отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью (фото)

Махогани не только полюбила себя, но и старается в этом помочь другим

23-летняя Махогани Гетер из Ноксвилла, США, родилась с лимфедемой — это патологическое состояние, при котором избыток жидкости накапливается в мягких тканях тела, вызывая страшный отек. Из-за него левая нога девушки сильно увеличена в объеме и добавляет к общему весу тела около 45 кг.

Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

«В детстве я никогда не ощущала себя красивой, я думала, что Бог проклял меня. Я чувствовала себя уродиной, ошибкой природы и столько раз плакала наедине. Потом я решила, что мне послана эта болезнь, потому что я эмоционально сильная и смогу с ней справиться. С тех пор я училась принимать себя. <...> Теперь я верю, что красива внутри и снаружи, и горжусь тем, на что способно мое тело», - призналась Махогани Гетер.

Махогани не только полюбила себя, но и старается в этом помочь другим. Девушка ведет инстаграм и тикток, где выкладывает честные фото в надежде вдохновить пользователей. При этом хейтеры, которые раньше оскорбляли американку лично, пробрались и в соцсети. Они бесцеремонно советовали "ампутировать ногу, чтобы выглядеть лучше". Но Махогани отметила, что научилась игнорировать подобные высказывания и не собирается в себе ничего менять.

Сейчас девушка серьезно настроена покорить модельную индустрию и делает в ней первые уверенные шаги, несмотря на все трудности. Каждый день, чтобы облегчить свое состояние, Махогани использует массаж, компрессионные повязки и физиотерапию, пишет Mirror. Она пьет много воды, чтобы очистить свой организм, и избегает соленой пищи и алкоголя.

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