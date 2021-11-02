16-летний сын звезды «Квартала 95» сделал тату на пол руки (фото)
Совсем взрослым стал, – оценила поступок сына юморист
Худрук и актер студии «Квартал 95» Александр Пикалов в своем Инстаграме похвастался татуировкой своего сына. На фото видно тату Михаила. Парень решил набить себе на пол руки надпись в стиле граффити. К слову, это первая татуировка 16-летнего сына Пикалова.
«Первое тату сыночка. Совсем взрослым стал», – подписал фото звезда.
Впрочем, некоторые фанаты не оценили, что актер разрешил парню это сделать. Они отметили, что это слишком рано.
Отметим, Михаил – единственный сын Александра Пикалова. Его мама, Ирина Пикалова, родила парня в 2006 году.
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