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    Жизнь

    18-летняя дочь Синди Кроуфорд восхитила фанатов идеальным телом в бикини (фото)

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    Супермодель Синди Кроуфорд и ее дочь - Кайя Гербер - 18-летняя дочь Синди Кроуфорд восхитила фанатов идеальным телом в бикини (фото)
    Супермодель Синди Кроуфорд и ее дочь - Кайя Гербер
    instagram.com/kaiagerber/

    Фанаты восхитились внешним видом модели

    Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер поделилась фотографией в купальнике и обрадовала поклонников. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных кадрах 18-летняя знаменитость запечатлена в черно-белом бикини с анималистичным принтом и соломенной шляпе. При этом в руках она держит двух щенков. Публикация набрала более 300 тысяч лайков.

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    instagram.com/kaiagerber/

    Фанаты восхитились внешним видом модели. «Как это мило!», «Потрясающая фигура!», «И ты, и щенки — просто очаровательны», «Эти ноги бесценны!», «Ты горячая!», «Очень красиво! Ты как мамочка», — комментировали они.

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