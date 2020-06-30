18-летняя дочь Синди Кроуфорд восхитила фанатов идеальным телом в бикини (фото)



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Супермодель Синди Кроуфорд и ее дочь - Кайя Гербер instagram.com/kaiagerber/

Фанаты восхитились внешним видом модели

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер поделилась фотографией в купальнике и обрадовала поклонников. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 18-летняя знаменитость запечатлена в черно-белом бикини с анималистичным принтом и соломенной шляпе. При этом в руках она держит двух щенков. Публикация набрала более 300 тысяч лайков.

instagram.com/kaiagerber/

Фанаты восхитились внешним видом модели. «Как это мило!», «Потрясающая фигура!», «И ты, и щенки — просто очаровательны», «Эти ноги бесценны!», «Ты горячая!», «Очень красиво! Ты как мамочка», — комментировали они.

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