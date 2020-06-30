Модель-трансгендер снялась топлес для Vogue (фото)



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Модель Валентина Сампайо Фото: @voguemagazine

Манекенщица пожаловалась на ущемление прав меньшинств в Бразилии

Модель Валентина Сампайо, которая является открытым трансгендером, приняла участие в съемке для модного журнала Vogue, поддержав тем самым бразильское ЛГБТ-сообщество. Снимок появился на странице издания в Instagram.

instagram.com/voguemagazine/

На размещенном фото 23-летняя Сампайо позирует топлес, сидя на качелях в коротких джинсовых шортах. Знаменитость запечатлели на фоне леса и нескольких пальм. Отмечается, что снимок для журнала был предоставлен самой моделью.

В интервью Vogue она пожаловалась на ущемление прав меньшинств в Бразилии и подчеркнула, что в ее родной стране трансгендеры редко имеют публичную работу. «СМИ говорят о нас во время Pride Month (Месяц прав ЛГБТ-сообщества), однако они не позволяют нам рассказывать о себе самим», — высказалась Сампайо.

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