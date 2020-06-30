Maruv собрала в бассейне сексуальных девочек со своего балета (фото)
Певица Марув
instagram.com/maruvofficial/
Артистка порадовала своих поклонников новым пикантным снимком
Украинская певица Maruv продолжает эпатировать публику. В этот раз артистка порадовала своих поклонников новой фотографией в бассейне.
При этом на снимке видно не только популярную артистку, но и ее подружек-танцовщиц. Девочки сидят на большом резиновом матрасе, и спереди их расположилась Maruv в черном купальнике и светлой шляпе. Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Пользователи сети моментально прокомментировали фото певицы.
«Красивые, как лебеди», «Сильные женщины», «Анечка, красотки-девчонки», «Ты такая красивая», «Солнце привлекло русалок», «Огонь», «Браво», «Прекрасные, как закат!», - пишут восторженные поклонники.