Maruv собрала в бассейне сексуальных девочек со своего балета (фото)



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Певица Марув instagram.com/maruvofficial/

Артистка порадовала своих поклонников новым пикантным снимком

Украинская певица Maruv продолжает эпатировать публику. В этот раз артистка порадовала своих поклонников новой фотографией в бассейне.

При этом на снимке видно не только популярную артистку, но и ее подружек-танцовщиц. Девочки сидят на большом резиновом матрасе, и спереди их расположилась Maruv в черном купальнике и светлой шляпе. Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Пользователи сети моментально прокомментировали фото певицы.

«Красивые, как лебеди», «Сильные женщины», «Анечка, красотки-девчонки», «Ты такая красивая», «Солнце привлекло русалок», «Огонь», «Браво», «Прекрасные, как закат!», - пишут восторженные поклонники.

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