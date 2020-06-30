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    Шоу-биз

    Maruv собрала в бассейне сексуальных девочек со своего балета (фото)

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    Певица Марув - Maruv собрала в бассейне сексуальных девочек со своего балета (фото)
    Певица Марув
    instagram.com/maruvofficial/

    Артистка порадовала своих поклонников новым пикантным снимком

    Украинская певица Maruv продолжает эпатировать публику. В этот раз артистка порадовала своих поклонников новой фотографией в бассейне.

    При этом на снимке видно не только популярную артистку, но и ее подружек-танцовщиц. Девочки сидят на большом резиновом матрасе, и спереди их расположилась Maruv в черном купальнике и светлой шляпе. Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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    Maruv собрала в бассейне сексуальных девочек со своего балета (фото)
    Maruv собрала в бассейне сексуальных девочек со своего балета (фото)
    Maruv собрала в бассейне сексуальных девочек со своего балета (фото)
    Maruv собрала в бассейне сексуальных девочек со своего балета (фото)
    Maruv собрала в бассейне сексуальных девочек со своего балета (фото)
    Maruv собрала в бассейне сексуальных девочек со своего балета (фото)
    Maruv собрала в бассейне сексуальных девочек со своего балета (фото)
    instagram.com/maruvofficial/

    Пользователи сети моментально прокомментировали фото певицы.

    «Красивые, как лебеди», «Сильные женщины», «Анечка, красотки-девчонки», «Ты такая красивая», «Солнце привлекло русалок», «Огонь», «Браво», «Прекрасные, как закат!», - пишут восторженные поклонники.

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