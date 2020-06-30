Хлои Кардашьян в день рождения подралась со своими звездными сестрами



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Американская телезвезда Хлои Кардашьян устроила семейную вечеринку в честь дня рождения instagram.com/khloekardashian/

Звезде исполнилось 36 лет

Американская инстадива Хлои Кардашьян выбрала для праздника сексуальный look. Хлои нарядилась в ультракороткое платье-сетку. Под просвечивающий аутфит модель надела «золотое» нижнее белье, подчеркнувшее ее пышный бюст. Гламурный образ Кардашьян дополнила бежевыми туфлями-лодочками.

Накануне дня рождения Хлои решилась на бьюти-эксперимент. Знаменитая блондинка стала шатенкой. «Мне нравится мой каштановый оттенок. Никогда бы не подумала, что скажу это, но блонд навсегда останется в моем сердце. Хотя мой новый цвет очень подходит мне сейчас», - написала Кардашьян в Instagram.

Хлои показала, как преобразился ее дом в день вечеринки. Особняк именинницы наполнился розовыми воздушными шарами и букетами цветов. Для детей в саду была сделана впечатляющая игровая зона. Тру, ее двоюродные братья и сестры веселились на надувной горке с лицом Кардашьян.

В конце вечеринки Хлои и ее знаменитые сестры - Кортни и Кендалл - устроили потасовку. Девушки не поделили обувь. Звезды, пытаясь вырвать друг у друга туфли, со смехом повалились на диван. Молодой бойфренд Крис Дженнер, Кори Гэмбл, успокоил рассорившихся родственниц. Однако гости успели заснять семейную разборку на видео, которое позже попало в Сеть.

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