Супруга Роберта Де Ниро хочет, чтобы развод стал публичным



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Роберта Де Ниро Legion-Media

Осенью прошлого года одной звездной парой стало меньше: Роберт Де Ниро расстался с Грейс Хайтауэр

Как сообщает PageSix, супруга собирается «мучить» актера публичным разводом. Де Ниро известен своей скрытностью, поэтому появление в суде в окружении толпы и фотографов — это настоящая пытка для него.

Почему Грейс решила усложнить актеру жизнь, точно не известно. Однако адвокат Хайтауэр намекнул, что это своего рода месть. Интересно, что после объявления новости о разводе, Роберт тепло отзывался о супруге, назвав ее прекрасной материю и попросив у публики уважения к их личному пространству.

У супругов осталось двое детей. Старшему сыну пары уже 20 лет, поэтому пара будет бороться в суде только за младшую дочь. Инсайдеры рассказали, что Роберт готов согласиться на совместную опеку над дочерью, а что думает на этот счет его бывшая жена, пока неизвестно.

Напомним, что Роберт и Грэйс познакомились в 1987 году и поженились лишь спустя десять лет. В 1998 году у супругов родился сын Эллиот. А семь лет назад — дочь Хеллен, которую супругам родила суррогатная мать. У Роберта также есть дети от предыдущих браков — трое сыновей и дочь.

Джерело: graziamagazine.ru