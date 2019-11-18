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    Жизнь

    56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица

    • Розсилка
    <p>Постаревший &laquo;Джек Воробей&raquo; сдает позиции</p> <div></div> - 56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица

    Постаревший «Джек Воробей» сдает позиции

    В прессе появлялась информация о том, что пара собирается сыграть свадьбу

    Издание Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к 24-летней Полине Глен, сообщает, что девушка бросила Джонни Деппа и уехала из его дома в Лос-Анджелесе, устав от постоянного давления.

    «Полина ненавидела то количество внимания, которое к ней привлекал этот роман. Ее это пугало», – утверждают друзья российской танцовщицы гоу-гоу, покорившей 56-летнего голливудского актера.

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    56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица
    56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица
    56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица
    56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица
    56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица
    56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица
    56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица
    56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица
    56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица
    56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица
    56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица
    56-летнего Джонни Деппа бросила молоденькая танцовщица

    Ранее в прессе появлялась информация о том, что пара собирается сыграть свадьбу: Депп хотел познакомиться с родителями россиянки, мама которой была бы на четыре года младше своего потенциального зятя.

    «Несмотря на распространенное мнение, что Полина была с Джонни только из-за его статуса знаменитости, она держалась в тени, когда жила с ним – ходила на работу и обратно домой. Его слава и судебные тяжбы с Эмбер Херд стали для нее испытанием», – уверяют инсайдеры.

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