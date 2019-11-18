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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче

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    <p>Звезды похвастались длиной ног на светском вечере</p> <div></div> - Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче

    Звезды похвастались длиной ног на светском вечере

    Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе

    28-летняя Эмили Ратаковски и 38-летняя Пэрис Хилтон появились на благотворительном гала-вечере GO Campaign Gala 2019. Любительницы смелых нарядов остановили свой выбор на ультракоротких мини. Эмили надела белоснежное облегающее платье, а Пэрис отдала предпочтение экстравагантному полупрозрачному мини.

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    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче
    Эмили Ратаковски и Пэрис Хилтон померились, у кого наряд короче

    Недавно Эмили Ратаковски обнажила грудь у картины с голой женщиной. Ирина Шейк бурно отреагировала на выход модели в «голом» топе. Брюнетка любит отказываться от бюстгальтера.

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