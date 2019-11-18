«Танцы со звездами»: кто покинул шоу в полуфинале



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Финал «Танцев» будет женским Фото: instagram.com/tanci1plus1/

Шоу покинула всеми любимая пара

Состоялся полуфинал обновленного третьего сезона проекта «Танцы со звездами», где каждая из пар продемонстрировала три номера. По задумке организаторов, один один танец должен был быть по классической бальной программы, второй - вместе с одним из судьев проекта, и третий – «танец за жизнь» - самба.

После трех выступлений из четырех пар, в зону риска попали три: Владимир Остапчук с Илона Гвоздева, Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром и Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым.

Однако по общей сумме балов от судей и зрителей шоу в шаге от финала покинула пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой.

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