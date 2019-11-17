Ким Кардашьян удивила поклонников сексуальной стойкой на голове в одном белье



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Миссис Кардашьян-Уэст поделилась с поклонниками впечатляющими фотографиями Фото: instagram.com/kimkardashian/

В такой позе Ким мы еще не видели

39-летняя Ким Кардашьян знает, как привлечь внимание к своей продукции. Супруга Канье Уэста восхитила своей гибкостью. Она надела черное боди, которое подчеркнуло изгибы ее соблазнительной фигуры.

На одном снимке видно, как звезда реалити-шоу сексуально в сексуальном боди. Брюнетка опубликовала и еще один кадр, на котором она делает стойку на руках. Волосы звезды остались распущенными: ее локоны спускались легкими волнами.

Гибкость звезды удивила поклонников. «Ким, ты потрясающая», «Обожаю это боди», «Ничего себе, какая спортивная», «Обожаю тебя, Ким», - написали фолловеры.