63-летнюю Шэрон Стоун застукали с молодым красавцем

Звезда завела новый роман?

Год назад Шэрон Стоун на шоу Дрю Бэрримор заявила, что больше не будет ходить на свидания. Актриса объяснила свое решение тем, что она разуверилась в искренности людей и ей интереснее проводить время наедине с собой или в компании близких. Однако, благодаря работе папарацци, стало понятно, что звезда не сдержала слова.

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». На after party мероприятия была замечена Шэрон Стоун и не одна, а в компании незнакомца, что подтверждают фотографии, показанные порталом MailOnline.

Издание, ссылаясь на инсайдеров, сообщает, что Шэрон Стоун и ее спутник заняли отдельный столик и мило проводили время вдвоем. Вечеринку звезда покинула вместе с незнакомцем. СМИ пытаются установить личность мужчины, который был с актрисой, и подозревают ее в романе.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.