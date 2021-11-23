Пиджак на голое – новый модный тренд (фото)

Модели и блогерши задали тренд на ношение жакета на голое тело

Тренд носить пиджак на голое тело вновь вернулся в моду благодаря знаменитостям. К такому выводу пришли редакторы моды издания The Sun, основываясь на публикациях в социальных сетях.

Журналисты обратили внимание, что нынешней осенью многие популярные в Instagram инфлюэнсеры, а также телезвезды и модели начали выходить в свет в жакетах, не надевая под них топы. Например, среди них оказалась участница британского реалити-шоу Love Island Молли-Мэй Хаг (Molly-Mae Hague): девушка поделилась снимком, на котором она запечатлена в красном брючном костюме без рубашки. Ее публикация собрала полмиллиона лайков.

В аналогичных образах снялись коллеги Хаг по проекту, телезвезды и блогерши Фэй Уинтер (Faye Winter), Зара Макдермотт (Zara McDermott) и Милли Корт (Millie Court). Последняя разместила в своем аккаунте сразу несколько кадров, позируя в различных блейзерах на голое тело. Отмечается, что тенденцию также подхватили супермодель Кара Делевинь, актрисы Меган Фокс и Деми Ловато.

«Все фото указывают на то, что перед нами новый модный тренд — Braless Blazer («пиджак без бра»). Если вы решили поддержать его, следите за вашим декольте, чтобы не обнажиться на глазах окружающих», — заключили эксперты.

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