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    Пиджак на голое – новый модный тренд (фото)

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    Пиджак на голое – новый модный тренд (фото)

    Модели и блогерши задали тренд на ношение жакета на голое тело

    Тренд носить пиджак на голое тело вновь вернулся в моду благодаря знаменитостям. К такому выводу пришли редакторы моды издания The Sun, основываясь на публикациях в социальных сетях.

    Журналисты обратили внимание, что нынешней осенью многие популярные в Instagram инфлюэнсеры, а также телезвезды и модели начали выходить в свет в жакетах, не надевая под них топы. Например, среди них оказалась участница британского реалити-шоу Love Island Молли-Мэй Хаг (Molly-Mae Hague): девушка поделилась снимком, на котором она запечатлена в красном брючном костюме без рубашки. Ее публикация собрала полмиллиона лайков.

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    Пиджак на голое – новый модный тренд (фото)
    Пиджак на голое – новый модный тренд (фото)
    Пиджак на голое – новый модный тренд (фото)
    Пиджак на голое – новый модный тренд (фото)
    Пиджак на голое – новый модный тренд (фото)
    Пиджак на голое – новый модный тренд (фото)
    Пиджак на голое – новый модный тренд (фото)
    Пиджак на голое – новый модный тренд (фото)

    В аналогичных образах снялись коллеги Хаг по проекту, телезвезды и блогерши Фэй Уинтер (Faye Winter), Зара Макдермотт (Zara McDermott) и Милли Корт (Millie Court). Последняя разместила в своем аккаунте сразу несколько кадров, позируя в различных блейзерах на голое тело. Отмечается, что тенденцию также подхватили супермодель Кара Делевинь, актрисы Меган Фокс и Деми Ловато.

    «Все фото указывают на то, что перед нами новый модный тренд — Braless Blazer («пиджак без бра»). Если вы решили поддержать его, следите за вашим декольте, чтобы не обнажиться на глазах окружающих», — заключили эксперты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным шоу-бизнес
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    Пиджак на голое – новый модный тренд (фото)