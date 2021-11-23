Жена все знала. Дзидзьо поставив точку в истории об изменах с Цыбульской

Артист откровенно заговорил о своем разводе

Известный украинский певец и кинопродюсер Дзидзьо в программе «Звездный путь» признался, что именно он был инициатором развода с певицей Славия.

«Больше всего мне прилетело, что я был первым, кто развязал этот мешок. Надо быть честным с собой. Женился треугольник на квадрате и они себе двое придумали идеально круглую дверь домой. Как? Кто неправ, кто прав? Не заходит ни квадрат, ни треугольник в эту дверь домой круглую», – объяснил Дзидзьо.

Кроме того, Хома прокомментировал и то, что в своих интервью Слава неоднократно намекала на измены со стороны артиста. Более того, мол муж вскочил в гречку с певицей Олей Цыбульской:

«Я согнул голову и промолчал этот весь момент. Я так же понял, как это так – любили, потом уже распинают. Делятся, как я так могу быть абьюзер, засранец, предатель. Я даже не понимал, что мне делать. Я ничего не делал, у меня с Ольгой никогда ничего не было, и Слава это прекрасно знала», – заверил Дзидзьо.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.