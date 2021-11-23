Набил тату в 50. Алина Паш показала папу с голым торсом (фото)

Артистка порадовала новым семейным фото

Популярная украинская певица Алина Паш в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором позирует в обнимку со своим отцом.

Певица запечатлена в топе, а ее отец – с голым торсом, демонстрируя на груди свое новое тату в виде надписи «Слухай», идентичное тому, что набито в том же месте на теле ее дочери.

instagram.com/alinapash/

«Мой папа сделал свою первую татуировку! Мужчине 51 год! Я так тронута! Спасибо за эту поддержку, за эту любовь», – написала певица.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.