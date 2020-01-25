93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие



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Когда королева находится в своем дворце в Сандригеме, она всегда находит время для чаепития с руководительницами Женского института

Отсутствие Ее Величества на мероприятии очень огорчило собравшихся

93-летняя Елизавета II пропустила мероприятие в сандрингемском филиале Женского института, где традиционно присутствует каждый год. О том, что королева не приедет, стало известно за полчаса до назначенного времени визита. Причиной отсутствия стала болезнь монархини.

Женский институт - это общественная организация, работающая в Британии, Канаде, Новой Зеландии и ЮАР. Елизавета II находится с руководителями организации в дружеских отношениях, монархиня приезжает туда с 1943 года. Ранее президентами Женского института была ее бабушка королева Мария и королева-мать Елизавета Боуз-Лайон.

«Королева слишком больна, чтобы посетить традиционную встречу», - цитирует представителя службы безопасности Daily Mail.

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