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    Жизнь

    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие

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    <p>Когда королева находится в своем дворце в Сандригеме, она всегда находит время для чаепития с руководительницами Женского института</p> <div></div> - 93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие

    Когда королева находится в своем дворце в Сандригеме, она всегда находит время для чаепития с руководительницами Женского института

    Отсутствие Ее Величества на мероприятии очень огорчило собравшихся

    93-летняя Елизавета II пропустила мероприятие в сандрингемском филиале Женского института, где традиционно присутствует каждый год. О том, что королева не приедет, стало известно за полчаса до назначенного времени визита. Причиной отсутствия стала болезнь монархини.

    Женский институт - это общественная организация, работающая в Британии, Канаде, Новой Зеландии и ЮАР. Елизавета II находится с руководителями организации в дружеских отношениях, монархиня приезжает туда с 1943 года. Ранее президентами Женского института была ее бабушка королева Мария и королева-мать Елизавета Боуз-Лайон.

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    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие
    93-летняя Елизавета II серьезно заболела и экстренно отменила свой визит на важное мероприятие

    «Королева слишком больна, чтобы посетить традиционную встречу», - цитирует представителя службы безопасности Daily Mail.

     Читайте также: Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию
    знаменитости Королева Елизавета II
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