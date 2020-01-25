Дженнифер Энистон эффектно разыграла фанатов «Друзей»



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Энистон пряталась за диваном из Центральной кофейни и неожиданно выскакивала, предлагая кофе

Из декораций сериала на студии Warner Bros. сейчас сделали музей, куда приходят на экскурсии туристы и поклонники шоу

Актриса Дженнифер Энистон, известная по роли Рэйчел в сериале «Друзья», стала гостьей шоу Эллен Дедженерес. В рамках программы они устроили розыгрыш для поклонников сериала. Энистон пряталась за тем самым диваном, который стоял в Центральной кофейне, и неожиданно выскакивала оттуда, пугая приходящих.

Декорации на студии Warner Bros., где снимали «Друзей», стали своеобразным музеем, куда приводят на экскурсии туристов и фанатов сериала. Когда пришла первая группа девушек, их спросили, кто их любимый персонаж в сериале. На что одна из них ответила, что Росс.

«Росс?!» - завопила в этот момент Энистон и выскочила из-за дивана. А другим пришедшим актриса предложила налить кофе, правда, из пустого кофейника.

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