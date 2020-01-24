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    Шоу-биз

    Соблазнительная Светлана Лобода в микро-бикини на завязках в море (фото)

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    <p>37-летняя Светлана Лобода сделала подарок своим поклонникам</p> <div></div> - Соблазнительная Светлана Лобода в микро-бикини на завязках в море (фото)

    37-летняя Светлана Лобода сделала подарок своим поклонникам

    Звезда показала горячие кадры с курорта

    37-летняя Светлана Лобода проводит отпуск в Мексике вместе со своим другом, грузинским дизайнером Бичоллой Тетрадзе. Тропическая природа, скалы, белые песок и теплая погода вдохновили Светлану на откровенную фотосессию. Известная блондинка попросила запечатлеть ее на фоне живописного пейзажа. Она позировала в бирюзовой воде Карибского моря. Певица надела блестящее мини-бикини на завязках. Лобода принимала выгодные ракурсы перед камерой.

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    Соблазнительная Светлана Лобода в микро-бикини на завязках в море (фото)
    Соблазнительная Светлана Лобода в микро-бикини на завязках в море (фото)
    Соблазнительная Светлана Лобода в микро-бикини на завязках в море (фото)
    Соблазнительная Светлана Лобода в микро-бикини на завязках в море (фото)

    В кадре хорошо видна изящная фигура Лободы, ее красивая грудь, узкая талия и длинные стройные ноги. «Доброе утро», - обратилась к фанатам артистка.

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