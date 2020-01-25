В театре «Актер» предлагают помечтать об идеальной женщине



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Осторожно: каждый зритель может стать участником представления

В основу сюжета положены известное произведение Патрика Зюскинда и дневниковые записи Зигмунда Фрейда

В спектакле «Качур. Контрабас», который скоро состоится в театре «Актер», Игорь Качур мастерски воссоздает историю застенчивого музыканта. В его мечтах заговорить с девушкой по имени Сара - очень просто ... На самом деле не может к ней подступиться. И кто он - простой контрабасист. Неприметного музыкант оркестра.

Всю свою любовь, злость, разочарование он проецирует на инструмент, занимающий все его жизненное пространство, отбирая все время. Сможет ли он выйти из тени своего инструмента? Удастся ли пригласить Сару на свидание?

Режиссер Александра Бадаламенти взяла за основу известное произведение Патрика Зюскинда, добавила туда дневниковые записи Зигмунда Фрейда, актер в свою очередь говорит и собственные монологи. Будьте готовы и к импровизациям, вы тоже можете стать частью действия.

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